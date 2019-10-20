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رياضة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:18 م
محمد فضل ومحمود الخطيب
محمد فضل ومحمود الخطيب
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ريهام بكير - حسن العمدة
وصل منذ قليل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وأحمد عبدالله وزارة الشباب والرياضة لانعقاد جلسة ثلاثية مع الوزير لبحث أزمات مسابقة الدوري .

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تمسكه بإقامة لقاء النادي الأهلي ومنافسة نادي الجونة في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2019".

ورفض اتحاد الكرة المصري طلب مسئولي نادي الجونة بتأجيل المباراة معلنا خوض المباراة في موعدها المحددة دون وجود أي تأجيلات.

وأعلن مسئولو نادي الجونة التزامهم التام بتعليمات اتحاد الكرة المصري بخوض مباراته أمام النادي الأهلي في الموعد المحدد من قبل مسؤولي الاتحاد المصري .

في المقابل تمسك مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بقرار عدم خوض المباراة دون الإعلان عن موقفهم النهائى حتى الآن على الرغم من اعلان نادي الجونة خوض المباراة .


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