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رياضة

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:52 م
فايلر ولاعبي النادي
فايلر ولاعبي النادي الأهلي
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حسام الحارتي
قالت الإعلامية فرح علي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاوض مع ثلاثي الفريق "حسام عاشور ، أحمد فتحي ، ووليد سليمان "، من أجل تحديد مصيرهم داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تواصل مع ثلاثي القلعة الحمراء على تجديد عقودهم لمدة عاما لرغبة رينيه فايلر بتواجدهم داخل الفريق مشيرة إلى إعلان كافة التفاصيل من قبل مسئولي القلعة الحمراء خلال الساعات القلية المقبلة .

ومن جهة أخرى أوضحت فرح علي أن رينيه فايلر طالب مسئولي النادي الأهلي برحيل صالح جمعة عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالاضافة الى حسين السيد والذي يرغب في الانضمام الى صفوف نادي الزمالك في حالة عدم التجديد .
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