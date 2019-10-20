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توك شو

فاروق الباز يروي تفاصيل إطلاق اسمه على كويكب في الفضاء.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:43 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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خالد محيي الدين
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إنه سعيد بإطلاق اسمه على كويكب في الفضاء، حيث تعمل الجمعية العالمية لعلوم الفلك على إطلاق الأسماء علي الكويكبات خارج كوكب الأرض، بأمر من هيئة الأمم المتحدة خلال عام 1948.

وتابع، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إن الجمعية العالمية لعلوم الفضاء أخطرت "ناسا" بإطلاقها اسم "الباز" على كويكب في الفضاء، تقديرا لما قام به في رحلة ابولو من تدريب لـ رواد الفضاء.

ونوه، إلي أن هذا الكويكب يقع في المسافة ما بين كوكبي الأرض والمريخ، و يعتقدون ان هذه المنطقة كانت تضم كوكب ثالث تم تفتيته لـ مجموعة من الكويكبات.

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