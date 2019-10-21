موجز السوشيال ميديا.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمهاراتها في لعبة التنس.. تامر حسني يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
إيه العظمة دي .. رد فعل حسين الشحات وأجاي أثناء استلام جائزة الأفضل في الشهر.. شاهد
تامر حسني يكشف عن اسم فيلمه الجديد قبل عرض الفلوس.. شاهد
تامر حسني يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ | شاهد
إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
بهلول مع الحراق.. صلاح عبدالله يشعل السوشيال ميديا | شاهد
هنا الزاهد تبهر متابعيها بمهاراتها في لعبة التنس.. وتتحدى ياسمين صبري | شاهد
بعد انضمامها لـ دبي ستارز.. منى زكي تتألق بـ الأحمر وهذا رد فعل عبير صبرى| شاهد
إيه العظمة دي .. رد فعل حسين الشحات وأجاي أثناء استلام جائزة الأفضل في الشهر.. شاهد
تامر حسني يكشف عن اسم فيلمه الجديد قبل عرض الفلوس.. شاهد
تامر حسني يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ | شاهد
إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
بهلول مع الحراق.. صلاح عبدالله يشعل السوشيال ميديا | شاهد
هنا الزاهد تبهر متابعيها بمهاراتها في لعبة التنس.. وتتحدى ياسمين صبري | شاهد
بعد انضمامها لـ دبي ستارز.. منى زكي تتألق بـ الأحمر وهذا رد فعل عبير صبرى| شاهد