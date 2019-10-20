تامر حسني يكشف عن اسم فيلمه الجديد قبل عرض الفلوس.. شاهد

نشرت صفحة عرب وود فيديو للفنان تامر حسنى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يكشف فيه عن سبب ظهورة ب- لوك جديد.



وقال تامر حسنى إن سبب هذا اللوك الجديد انه يقوم بعمل فيلم جديد بعد الفيلم الذى سوف يعرض قريبا اسمه " الفلوس" وكشف عن اسم فيلمه الذى يقوم بتصويره وهو" مش انا ".



يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.