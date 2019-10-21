الكرش والأرداف .. نظام تخسيس سريع لحرق ونسف الدهون

هل تبحثين عن نظام تخسيس سريع لحرق ونسف الدهون خاصة وأنها تتركز لديك بنسبة أكبر في منطقة البطن والأرداف إليك ريجيم سحرى يعتمد على تناول نوع من الخضراوات وهو الفجل ومدته أسبوع إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..



وجبة الفطور:



بيضة مسلوقة + ثمرتين من الفجل + كوب من بذور الكتان



وجبة الغذاء:



سلاطة فجل وزبادى+ صدر دجاج مشوى أو 2 شريحة من اللحم المشوى



وجبة العشاء:



قطعة من الجبن القريش + سلطة فجل وخس.

أو كوب زبادى + شرائح من الفجل



قبل النوم بساعة كوب من ماء ديتوكس الليمون



بعد نصف ساعة كوب من مغلى بذور الكتان

