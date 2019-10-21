بصورة نادرة.. أميرة نايف تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الفنانة الأردنية أميرة نايف جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "نايف" صورة نادرة من طفولتها وذلك احتفالا بعيد ميلادها وعلقت قائلة: "عيد ميلادى بقى".



يذكر أن آخر أعمال أميرة نايف مسلسل "شقة فيصل"، الذي عُرض في ماراثون دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "سلسال الدم".



وتنتظر أميرة نايف عرض مسلسل "السر" الذي شاركت فيه مؤخرا وهو من بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.







