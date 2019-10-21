Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

آبل تطلق AirPods 3 الجديدة .. سعرها أغلى 100 دولار

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
كشفت تقارير مسربة أن شركة آبل الأمريكية تستعد لإطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديد التى تحمل اسم AirPods 3، إلا أنه ستكون أغلى من نسختها السابقة بقيمة 100 دولار أمريكى.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، جاءت AirPods 3 بتصميم مختلف تمامًا عن النسختين السابقتين منها، حيث جاء الغطاء الخاص بها مستطيلًا على عكس السابق، كما أنها مجهزة للعمل ضد الضوضاء ومقاومة الماء، على عكس الحالية.

وتحتوي سماعات AirPods 3 الجديدة على ميزة Focus Mode، التى تمنع الضوضاء تمامًا من أجل تجربة استماع مميزة، بينما سيتراوح السعر من 250 إلى 299 دولارا أمريكيا.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن السماعات فى الشهر الجارى بسحب التسريبات من داخل مصانع الشركة فى الصين،
آبل تطلق AirPods 3 الجديدة .. سعرها أغلى 100 دولار
آبل تطلق AirPods 3 الجديدة .. سعرها أغلى 100 دولار
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمازون تصمم سماعات لاسلكية بتقنية جديدة

iPhone 11 الجديد بـ 54 ألف جنيه لهذا السبب.. صور

تصميم جديد.. شاهد | تسريب صور لـ AirPods 3 من داخل المصنع

Realme Buds.. سماعات لاسلكية بسعر استثنائى.. صور

شاهد.. تسريب صور سماعات AirPods 3 الجديدة.. سعرها غالي

شاهد.. أبرز ما أعلنت عنه جوجل في حدث Made by Google

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. فايلر يقرر رحيل صالح جمعة

عريس وعروسه يصدمان ضيوف حفل زفافهما بطلب هدايا غريبة .. لن تصدق ما حدث

دعاء قبل النوم بـ سورة قرآنية تغفر لك كل ذنوبك وتضعك بمنزلة الشهداء

في الغردقة.. رفض والدها زواجها منه فطعنه

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور