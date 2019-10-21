آبل تطلق AirPods 3 الجديدة .. سعرها أغلى 100 دولار

كشفت تقارير مسربة أن شركة آبل الأمريكية تستعد لإطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديد التى تحمل اسم AirPods 3، إلا أنه ستكون أغلى من نسختها السابقة بقيمة 100 دولار أمريكى.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، جاءت AirPods 3 بتصميم مختلف تمامًا عن النسختين السابقتين منها، حيث جاء الغطاء الخاص بها مستطيلًا على عكس السابق، كما أنها مجهزة للعمل ضد الضوضاء ومقاومة الماء، على عكس الحالية.



وتحتوي سماعات AirPods 3 الجديدة على ميزة Focus Mode، التى تمنع الضوضاء تمامًا من أجل تجربة استماع مميزة، بينما سيتراوح السعر من 250 إلى 299 دولارا أمريكيا.



ومن المنتظر أن يتم الكشف عن السماعات فى الشهر الجارى بسحب التسريبات من داخل مصانع الشركة فى الصين،