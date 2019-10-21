البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، مصير شكاوى النادي الأهلي ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك، والتي تم إرسالها لعدة جهات ومن ضمنهم الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك ، المعني بها النيابة العامة ، وليس الوزارة، حيث إنها مسؤولة عن تنفيذ القانون واللوائح الرياضية ، وليست في قضايا السب والقذف ، وبالتالي تم ارسال جميع المخاطبات للنيابة للبت فيها.





وأضاف المصدر ، أن رئيس الزمالك ، عضو برلماني ، ولذلك لا يمكن التحقيق معه في تلك البلاغات إلا بعد رفع الحصانة البرلمانية من قبل مجلس الشعب.





وكان الأهلي قد أصدر بيانا سابقا عقب الشكاوى المقدمة جاء نصه كالاتي : نظرا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية ، قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع؛ كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة.





لاسيما وأن النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.





وتابع: من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون، وإزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم".





وأضاف: "أرسل النادي الاهلي خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لاسيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك، كما أرسل النادي خطابًا إلى رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد، وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور.





وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين".





وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج في البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري.





وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.





وتقدم النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.





وأرسل النادي خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصريه وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية، وخطابات مماثلة الي عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وإلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.



