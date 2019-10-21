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فن

المواطن العربي بيحب الرومانسية .. تعليق ظافر العابدين على مسلسل عروس بيروت

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
ظافر العابدين
ظافر العابدين
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آيه عاطف
حل الفنان ظافر عابدين ضيف برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "عروس بيروت".

وقال ظافر :"إن ردة فعل الجمهور على مسلسل "عروس بيروت" كانت إيجابية للغاية، لافتًا إلى أن الجميع كان مستمتعًا بالخطوط الدرامية والعاطفية بالعمل، كما أن المواطن العربي يحب مشاهدة الأعمال الرومانسية وعلاقات الحب، وانتصار الحب بين العشاق، لافتًا إلى أن الحياة يجب أن تكون مبنية على علاقات من الحب والمودة.

وعن سر إجادته للهجة اللبنانية في المسلسل، علق قائلًا: "الحمد لله وفقني الله.. وسعيد جدًا بردة الفعل، وقعدت فترة في لبنان من أجل الحصول على دروس لمدة 7 ساعات يوميًا، بجانب مشاهدة عدد من الأعمال اللبنانية لإجادة تلك اللهجة".
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