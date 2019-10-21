Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قائد الأكراد في سوريا: فقدنا الثقة في الولايات المتحدة ونخاف من التهجير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:04 ص
مظلوم كوباني
مظلوم كوباني
Advertisements
شريف سيد
أعرب مظلوم كوباني، قائد القوات الكردية في سوريا، عن تخوفه من أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يمكن أن يعرض قواته للخطر، بالإضافة إلى منحه فرصة للإرهابيين بإعادة تكوين صفوفهم مرة أخرى.

وقال مظلوم في حوار له مع صحيفة نيويورك تايمز إن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا يمكن أن يعرض شعبه للقتل والتهجير، مصرحا: "سيكون هناك تطهير عرقي للشعب الكردي من سوريا، وستكون الإدارة الأمريكية مسؤولة عن ذلك".

وأكد كوباني، فقدانه الثقة في الجانب الأمريكي قائلا: "الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة بناء الثقة مع حلفائها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، للحد والحفاظ على المناطق التي حررناها معا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب قواته من سوريا، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع تركيا لوقف العمليات العسكرية في شمال سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب واشنطن .. موسكو تدعو كل القوى الأجنبية لمغادرة سوريا

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأجل أردوغان

مسؤول بإدارة ترامب يوضح حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

الولايات المتحدة تعلن انسحاب قواتها من منبج السورية

أمريكا وتركيا تتفقان على تعليق العملية العسكرية التركية في سوريا.. رفض سوري وترحيب كردي بالاتفاق التركي الأمريكي... الاتفاق المشروط يئول إلى منطقة أمنية تركية.. والأمم المتحدة ترحب

ترشيحاتنا

أغربها تناول الفشار.. عادات نقوم بها يوميا تسبب كوارث صحية

عريس وعروسه يصدمان ضيوف حفل زفافهما بطلب هدايا غريبة .. لن تصدق ما حدث

الباز: خزان المياه الجوفية في اتجاه جبل العوينات يكفي ٢٥٠ ألف فدان ١٠٠ عام

تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

شاهد.. مشاهير يمتلكون سيارات فخمة لا يمكنهم قيادتها.. صور

تصل إلى حد السيول .. التنبؤات الجوية تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على البلاد .. فيديو

Advertisements

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

النائب العام يؤكد صحة المستندات التي تلقتها النيابة بشأن المتهمين في قضية راجح والبنا

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

تعليق ناري من الإعلامي أحمد موسى حول تشويه محور روض الفرج ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد