قائد الأكراد في سوريا: فقدنا الثقة في الولايات المتحدة ونخاف من التهجير

أعرب مظلوم كوباني، قائد القوات الكردية في سوريا، عن تخوفه من أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يمكن أن يعرض قواته للخطر، بالإضافة إلى منحه فرصة للإرهابيين بإعادة تكوين صفوفهم مرة أخرى.



وقال مظلوم في حوار له مع صحيفة نيويورك تايمز إن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا يمكن أن يعرض شعبه للقتل والتهجير، مصرحا: "سيكون هناك تطهير عرقي للشعب الكردي من سوريا، وستكون الإدارة الأمريكية مسؤولة عن ذلك".



وأكد كوباني، فقدانه الثقة في الجانب الأمريكي قائلا: "الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة بناء الثقة مع حلفائها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، للحد والحفاظ على المناطق التي حررناها معا".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب قواته من سوريا، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع تركيا لوقف العمليات العسكرية في شمال سوريا.