الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة لوالدها ، بعد أن خضع إلى عملية حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية ، بعد تعرضه للهجوم من البعض على خلفية رفض القلعة الحمراء خوض مباراة الجونة قبل اقامة لقاء القمة مع الزمالك وفقا لجدول المسابقة.



ونشرت نور الخطيب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالدها مرفق بها رسالتها وهي : والله انك بطل والباقيين كلهم عارفين هما ايه من أولهم لآخرهم .. لو واحد غيرك كان نخ من اول موقف و انت بقالك سنتين و اكتر بتتحارب علي كل الأصعدة، و بيصدرولك العثرات و المشاكل برغم ان يجوز انت الوحيد اللي ماشي صح ...مش هاقول يا خسارة مجهودك و صحتك ووقتك علشان كل ده انت قلتلي انك مديون بيه للأهلي ، بس هاقول يا خسارة الضمائر و النفوس و يا عيني عليكي يا مصر...الف خسارة.



الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية



وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الاسكندرية ، الطبيب المعالج للخطيب قد كشف عن آخر تطورات العلاج لرئيس النادي الأهلي.



وأضاف الطبيب المعالج، أن الأمر لا يحتاج اي تهاون ، فقد حصل الخطيب على حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية، وحذرته مرارا وتكرارا بالراحة التامة، حتى لا نلجأ للتدخل الجراحي، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.



وقال إن الخطيب يعاني من آلام حادة في الظهر ويتحامل على نفسه بشكل غير طبيعي، ورده دائما على الزامية الراحة "مقدرش أسيب النادي اليومين دول" ولكن تم تحذيره بأن الامر خطير ولابد من الراحة ما لا يقل عن 3 أسابيع حتى لا نلجأ لجراحة رابعة في العمود الفقري بألمانيا.



