Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:23 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
Advertisements
ريهام بكير
وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة لوالدها ، بعد أن خضع إلى عملية حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية ، بعد تعرضه للهجوم من البعض على خلفية رفض القلعة الحمراء خوض مباراة الجونة قبل اقامة لقاء القمة مع الزمالك وفقا لجدول المسابقة.

ونشرت نور الخطيب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالدها مرفق بها رسالتها وهي : والله انك بطل والباقيين كلهم عارفين هما ايه من أولهم لآخرهم .. لو واحد غيرك كان نخ من اول موقف و انت بقالك سنتين و اكتر بتتحارب علي كل الأصعدة، و بيصدرولك العثرات و المشاكل برغم ان يجوز انت الوحيد اللي ماشي صح ...مش هاقول يا خسارة مجهودك و صحتك ووقتك علشان كل ده انت قلتلي انك مديون بيه للأهلي ، بس هاقول يا خسارة الضمائر و النفوس و يا عيني عليكي يا مصر...الف خسارة.

الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية

وكان الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الاسكندرية ، الطبيب المعالج للخطيب قد كشف عن آخر تطورات العلاج لرئيس النادي الأهلي.

وأضاف الطبيب المعالج، أن الأمر لا يحتاج اي تهاون ، فقد حصل الخطيب على حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية، وحذرته مرارا وتكرارا بالراحة التامة، حتى لا نلجأ للتدخل الجراحي، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.

وقال إن الخطيب يعاني من آلام حادة في الظهر ويتحامل على نفسه بشكل غير طبيعي، ورده دائما على الزامية الراحة "مقدرش أسيب النادي اليومين دول" ولكن تم تحذيره بأن الامر خطير ولابد من الراحة ما لا يقل عن 3 أسابيع حتى لا نلجأ لجراحة رابعة في العمود الفقري بألمانيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيبو يكشف حقيقة موقف الأهلي والخطيب في أزمة مؤمن زكريا

الأحفاد السبب.. مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع الخطيب

الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية

ترشيحاتنا

بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

ترامب يحرج ميلانيا بسبب ماركة شهيرة: كلفتني الكثير من الأموال

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة.. الإفتاء تكشف عن طريقة وقوف خاطئة تبطل الصلاة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

Advertisements

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

محمد يوسف يفجر مفاجأة عن المدير الفني السابق للنادي الأهلي

فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد