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منوعات

احذر .. عيب فى نظام أندرويد يدمر الهاتف ويستهلك البطارية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن لعنة الثغرات والعيوب ستظل تطارد نظام أندرويد منذ إصداره وحتى الآن، بعدما كشفت تقارير تقنية حديثة عن اكتشاف خلل فى نظام التشغيل، تستهلك البطارية بصورة كبيرة، ويمكنها أن تدمر الهاتف تمامًا.

وبحسب تايمز ناو نيوز، تبين أن الثغرة متواجدة فى مساعد جوجل الذكى، والذى يقوم بدوره بجعل شاشة الهاتف نشطة دون أن تطفئ أنوارها، الأمر الذى يستهلك البطارية ويزيد من درجة حرارة الهاتف، الأمر الذى قد يسبب انفجاره أو تدميره.

وما زاد الطين بلة أن تلك الثغرة تبين تواجدها فى بعض إصدارات هاتف بيكسل الشهيرة المصممة من جوجل، والتى توفر تجربة استخدام الأندرويد الخام، إلا أن تلك الهواتف بها تطبيق جوجل هوم المعتمد على مساعد جوجل الذكي.

وهو الأمر الذي يعني استمرار مساعد جوجل فى العمل خلفية التطبيقات، كما يظل يفتح صفحة جوجل الرئيسية ويستمع لمحادثات الشخص بأكملها، مما يعني استهلاك شديد للهاتف ومن ثم ترتفع حرارته، مما يزيد فرص احتراق شاشة الهاتف خاصة التى تعمل بتقنية LED.

ولكن خبراء التقنية قدموا طريقة بسيطة لإيقاف تلك الثغرة، وذلك عن طريق الدخول يدويا وإيقاف تفعيل مساعد جوجل الذكي، دون الانتظار لإيقافه أوتوماتيكيًا.
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