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رياضة

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:53 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
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ريهام بكير
شن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، هجوما شديدا على مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بسبب اعلانه عدم خوض لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي، المحتمل إقامته في قطر.

وخلال فيديو بثه نجم الزمالك السابق على صفحته بمواقع السوشيال ميديا ، قال لرئيس النادي ، لماذا ترفض لعب المباراة ، وتزايد على الزملكاوية في وطنيتهم ، مشيرا إلى أن منتخب مصر يخوض تصفيات المونديال الذي سيقام في قطر 2022 ، والسعودية مقاطعة لقطر ولعب فريق الهلال مع السد في الدوحة.

وقال عبد الحميد رسالته لرئيس الزمالك: هل انت وطني أكثر من الجميع ، اذن فلماذا سافر مصطفى فتحي لاعب الفريق الابيض للعلاج في قطر، ووافقت على احتراف كريم هنداوي حارس يد الزمالك ومنتخب مصر في بشكتاش التركي، ولماذا تعامل ابنك مع وكيل مايوركا الإسرائيلي للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف: رئيس الزمالك يرفض خوض اللقاء في قطر، لأنه لن يستطيع السفر ليأخذ اللقطة من الفريق كعادته ، وليس كونه وطنيا ونحن غير وطنيين، فالجميع يحب وطنه وجيشه ، فلا تتاجر على حساب الزمالك.

وأشار إلى أن مصلحة الزمالك في المشاركة في البطولة ، ويكسب الكأس ، فشعبيته وجماهيريته داخل وخارج مصر كبيرة ، فاعلم أنك ستخوض السوبر "غصب عنك" ، ساخرا من تصريح رئيس النادي ، بأن قطر ستخطف اللاعبين كاسرى وتطالب بتبادلهم مع عناصر الاخوان.

واختتم : لا تضغط على جماهير الزمالك اكثر من ذلك ، فأنت لست رئيس نادي وجمعية عمومية فقط ، بل جماهير كبيرة داخل وخارج مصر ومتنفسها الوحيد الكرة.
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