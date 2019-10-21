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رياضة

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
اشرف صبحي ومحمود
اشرف صبحي ومحمود الخطيب
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وعلم صدى البلد أن وزير الرياضة تواصل أمس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، إلا أنه لم يستطع الحديث معه عن أزمة مباراة القمة ، وبيان الأهلى بعدم خوض أي مباراة في المسابقة قبل لقاء الزمالك ، لأنه ما زال تحت تأثير عملية الحقن التي أجراها منذ يومين.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن وزير الرياضة سيتواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك لتهدئة الأمر خاصة أن تأجيل القمة جاء لدواع أمنية وليس لرغبة طرف.

وتدور الأزمة في رفض الأهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل أن تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع.

الجدير بالذكر أن الزمالك خاض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي اخر الشهر الجاري.
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