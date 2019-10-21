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ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
محمود البنا ومحمد
محمود البنا ومحمد راجح
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آيات أحمد
قال والد محمود البنا الملقب بـ«شهيد الشهامة»، إن الجريمة التي راح ابنه ضحيتها بشعة جدًا، وآلمت قلوب الجميع وليس أنا فقط، كما أن كل أمهات مصر قلوبهن انفطرت عليه، لافتًا إلى أنه قلق جدًا ويتمنى أن يسترد محمود حقه بالقضاء، لأنه القصاص.

وأضاف والد محمود البنا فى لقاء خاص ببرنامج "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث": «ابنى اتقتل بشكل عنيف وبشع»، مشيرًا إلى أن أحد محامى القتلة صرًح بتصريح آلمنى وقهرنى على ابنى، حينما قال: «هو مات وقدره كده».

وتابع معلقًا على انسحاب محامي القاتل محمد راجح من القضية، قائلًا: «لو كان من المنوفية فصعب إنه يكمل فيها لأن المنوفية كلها مقهورة على محمود».

وقضت محكمة شبين الكوم، الأحد، بتأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع.

وشهدت أولي جلسات محاكمة راجح أحداث تظاهر من عشرات المواطنين الذين رددوا هتافات: «حق البنا فين»، ورغم الحضور الأمني المُكثف، حدثت اشتباكات في الشوارع الجانبيّة المحيطة بالمحكمة، مُرددين شعارات تُطالب بمحاكمة «عادلة»، إذ قالوا: «1..2.. حق البنا فين؟».
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