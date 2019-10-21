سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 21-10-2019

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 21-10-2019، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.31 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان 4.32 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، وفي بنك عودة و البنك المصري الخليجي 4.31 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع.



وبل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 4.30 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع، وفي بنوك:" الأهلي اليوناني بمصر، والشركة المصرفية العربية الدولية، ومصر ايران للتنمية، والأهلي الكويتي" سجل الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء و 4.35 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 4.24 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافرقي سجل الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع، وفي بنكي :" كريدي اجريكول و المصرف المتحد" سحل الريال السعودي 4.29 جنيه للشراء و 4.34 جني للبيع



