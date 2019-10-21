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أخبار العالم

حمدان دقلو: مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب السوداني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
حمدان دقلو
حمدان دقلو
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محمد علي
صرح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو، بقوله "مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب، وشركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام"، بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز".

ويأتي تصريح دقلو قبل "مليونية 21 أكتوبر" التي دعت إليها قوى سياسية مختلفة بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة أكتوبر في عام 1964 التي أزالت حكم إبراهبم عبود.

وتأتي هذه الدعوات فيما يعيش السودان تحت وقع ثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، بعد احتجاجات شعبية على الغلاء كانت ثمرتها حكومة انتقالية من ثلاث سنوات يرأسها مجلس سيادة من شقين عسكري ومدني، ومجلس وزراء، إضافة لمجلس تشريعي لم ير النور بعد.

ومن الجهات التي دعت لمليونية 21 أكتوبر قيادات محسوبة على التيار الذي يصف نفسه بالإسلامي مثل عمار السجاد وعبد الحي يوسف، بهدف "تصحيح مسار الثورة".

وتتهم تلك القيادات بعض الأحزاب السياسية بالسعي "لعلمنة الدولة"، بينما رفضت مجموعات أخرى في "قوى الحرية والتغيير" المشاركة في مليونية 21 أكتوبر خشية أن تستغلها مجموعات دعت كوادرها للخروج والمشاركة في مظاهرة الاثنين.

وقال حزب الأمة القومي، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، في بيان إن "المعني باتخاذ القرار حول البرامج الجماهيرية، هو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والذي لم يدعُ إلى مليونية".

وأضاف: "الحزب يرفض هذه الدعوة تماما، ويناشد جماهير الشعب السوداني تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى".

ودعا بدلا عن ذلك إلى "تنظيم احتفالات تليق بذكرى أكتوبر، وتفتح الباب أمام دعم عملية انتقال سلسة" للسلطة.

وحذر الجيش السوداني المواطنين من الاقتراب من المواقع العسكرية، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن "يجب ابتعاد المسيرات عن المواقع العسكرية بالخرطوم والولايات حفاظا على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد".

وأكد أنه سيجري إغلاق بعض الطرق الحيوية من صباح الاثنين وحتى المساء.

وأعلنت القوات المُسلحة السودانية في بيان، مساء الأحد، على لسان الناطق الرسمي باسمها العميد ركن عامر محمد الحسن، إغلاق شارع القيادة (الطابية) اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ووفقا لصحيفة "سودان جيم"، شددت القوات المسلحة على ضرورة الابتعاد من المواقع والمقار العسكرية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى حفاظًا على قومية ونهج القوات المسلحة في الحياد.
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