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توك شو

تطوير العشوائيات: طورنا 52 منطقة غير مخططة بتكلفة 900 مليون جنيه..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:22 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
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قسم التوك شو
قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات: إن تطوير العشوائيات جزء من خطة الدولة واستراتيجيتها، لافتًا إلى أن الصندوق لم يعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، موضحًأ أن الجزء الخاص بالصندوق ليس جزء عمراني فقط وإنما تطوير حياة، أي يشمل تطوير اجتماعي واقتصادي وتعليمي وبيئي ونفسي، فالهدف هو تطوير وبناء مجتمع متكامل.

واستطرد خالد صديق، من خلال حواره في برنامج"صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2، أن ما يقوم به الصندوق في التطوير إنشاء مجتمع جديد يستحقه المواطن المصري، متابعًا أن بما يتعلق بخريطة الهجرة الداخلية فهناك انخفاض في نسبها لأن الدولة توجهت للعمل في الـ27 محافظة للوصول إلى نسبة الصفر مئويًا في الهجرة الداخلية.

أردف خالد صديق، أن تم العمل على 52 منطقة غير مخططة، وأنفق على تطويرها حوالي 900 مليون جنية لرفع كفاءة حياة 409 آلاف و421 أسرة مصرية، بعد أن كانوا يعيشون ما دون مستوى الحياة يفتقرون الصرف والمياه والإنارة والأرصفة، ولكن أختلف ذلك وأصبح هناك حياة كريمة آمنة لهؤلاء الأسر.

وأشار خالد صديق، إلى أن تطوير المناطق الغير آمنة تكلف 22 مليار جنيه، وبما يخص المناطق الغير مخططة والانتهاء منها في 2030 ستكون تكلفتها 318 مليار جنيه على مدار العشر سنوات القادمة، مؤكدًا انه مازالت ديناميكية العمل مستمرة في كل الاتجاهات والمؤسسات بالدولة لتحقيق الاستراتيجية المطلوبة.
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