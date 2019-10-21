البرلمان يزف بشرى سارة بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين

أكدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد على دعمها الكامل والتام لمؤسسات الدولة الوطنية ورئيس الجمهورية مؤسسة القوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى وأن اللجنة تنحاز للشعب المصري وتعلم مدى تحمل الشعب المصري الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية وأن الشعب المصري أعلن رفضة التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.



وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن دور الانعقاد الأخير هى ال 100 متر الأخيرة، داعيا النواب إلى مواصلة جهودهم فى التأكيد من معايير حقوق الإنسان طبقا للمعايير العالمية والمحلية.



وقد قررت اللجنة فى الجانب التشريعي لدراسة ومراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التى تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات فى بعض القوانين وخاصة القوانين التى تتعلق بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والحبس الاحتياطى والعنف ضد المرأة وأنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامة للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور.



وشددت على ضرورة كفالة المواطن المصري والمساواة فى الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكاله وأيضا التواصل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدنى ومناقشة كافة حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر لنقل ما يحدث فى مصر من إيجابيات.



كما أكدت على التواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التى تأتى للجنة ومتابعة دقيقة لأي انتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة سواء فى دور الرعاية أو خارجها.



وأخيرا التوسع فى طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين واستمرار اللجنة فى زيارتها الخارجية والداخلية وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيره المنظمات الدولية من تقارير دورية وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكتين والدول العربية.

