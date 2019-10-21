للرجال فقط .. 5 أطعمة غير متوقعة تعزز صحة البروستاتا

الرجال مهددون بشكل دائم لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بالإضافة للمشاكل الأخرى التي قد تصيبها، كما تعتبر آلام البروستاتا من أشد الأمراض وجعًا، لذلك كان من الجيد أن ينشر موقع "health line" مجموعة أطعمة متوفرة تعمل على تعزيز صحة البروستاتا ومنع نمو الخلايا السرطانية بها.





• أطعمة تعزز صحة البروستاتا :-





- الفول والبقوليات :-



تحتوي البقوليات ، مثل الفاصوليا والفول السوداني والعدس ، على مركبات نباتية نشطة بيولوجيا تحتوي على خصائص مقاومة للسرطان، هذا يمكن أن يقمع نمو الورم في خلايا سرطان البروستا، بالإضافة إلى عناصرها المفيدة لصحة البروستاتا.



- الطماطم :-



أثبتت الأبحاث أن الطماطم تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، قد تساعد في تعزيز صحة البروستاتا، كما تعمل على منع سرطان البروستاتا



- القرنبيط :-



هذه الخضراوات الصليبية مليئة بالعناصر الغذائية المختلفة التي تشتهر بخواصها المضادة للسرطان، خاصة سرطان البروستاتا.



- قرع العسل :-



يحتوي على كميات عالية من الفيتامينات التي تعل كمدرات للبول، مما يساعد في إفراغ المثانة وكذلك محاربة الالتهاب، فهو فعال في حالة تضخم البروستاتا .





- الفلفل الحار :-



يحتوي الفلفل الحار على انزيمات تعمل على مكافحة الالتهابات في الجسم ، كما يبدو أنه يمكن أن يساعد أيضًا في قتل الخلايا السرطانية التي قد تتشكل في البروستاتا.

