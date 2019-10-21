بالأرقام| الصربي ميودراج بلا بصمة واضحة مع الإسماعيلي حتى الآن

في ظل مطالبات جماهير الإسماعيلي بإقالة الصربي "ميودراج يسيتش"، المدير الفني للفريق من منصبه، بسبب استيائهم من مستوى فريقهم واحتلاله المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد أربع جولات من بداية المسابقة.



يرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالي إحصائيات فريق الإسماعيلي تحت قيادة الصربى على النحو التالي:



تولى الصربي "ميودراج يسيتش" المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي مهمة تدريب الفريق بنهاية شهر أغسطس الماضي خلفًا لمحمود جابر، الذي تولّى المهمّة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم المحلي الماضي.



خاض الصربي مع الدراويش 6 مباريات في مختلف البطولات حتى الآن، بواقع 4 مباريات بالدورى ومبارتين بالبطولة العربية، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات منهم فقط، وتلقّى الهزيمة في مثلهم.



المباراة الأولى تحت قيادته



المهمة الأولى لميودراج مع الاسماعيلي كانت أمام فريق أهلي بنغازي الليبي بدور الــ 32 لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب، بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر الماضي، وفاز الدروايش بأربعة أهداف مقابل هدفين.



المباراة الثانية



ثانى مباراة للصربي مع الدراويش كانت بالجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز، أمام فريق الجونة، وانتهت بفوز الاسماعيلي بهدف نظيف، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدورى.



المباراة الثالثة



خاض الإسماعيلي مباراته الثالثة تحت قيادة الصربى "يسيتش" ، أمام فريق أهلى بنغازى الليبى في إياب دور الــ32 من البطولة العربية، وتعرض الدراويش لأول هزيمة تحت قيادة الصربي بنتيجة هدف نظيف .



المباراة الرابعة



ازدادت أوضاع الدراويش سوءً بهزيمته فى الجولة الثانية من بطولة الدورى أمام فريق المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف.



المباراة الخامسة



استعاد الإسماعيلي أدائه في الجولة الثالثة أمام فريق وادى دجلة، ونجح في تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف.



المباراة السادسة



مباراة الإسماعيلى الأخيرة وتحديدًا بالجولة الرابعة من بطولة الدورى أغضبت جماهير الدراويش بشدة، نتيجة تعرض الفريق لهزيمة أمام فريق حرس الحدود الصاعد للدوري الموسم الحالي، بنتيجة هدف دون رد .



أحرز الإسماعيلي خلال ولاية الصربي بالمباريات الــ 6 عدد 7 أهداف، بينما اهتزت شباكه بـ 7 أهداف.