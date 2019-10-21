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رياضة

جلسة مرتقبة بـ نادي الزمالك لتعديل عقود ثلاثى الفريق

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:43 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضى
استقر مسؤولو نادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق ومحمد عبد الغني مدافع القلعة البيضاء من أجل حسم ملف تعديل عقود الثنائي بعد انتهاء مباراة جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وكان مجلس الإدارة استقر في وقت سابق على تعديل عقود الثنائي بالإضافة إلى طارق حامد ومحمد عبد الغني ومحمود عبد الرحيم جنش.

وكان مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض وتم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتعديل عقده ومن المقرر أن يوقع العقود خلال الأيام المقبلة.

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