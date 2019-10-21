إفريقية البرلمان تناقش ملف جنوب السودان فى ظل المتغيرات الحالية

عقدت لجنة الشئون الإفريقية اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان (رئيس اللجنة) اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة ملف جنوب السودان في ظل المتغيرات الحالية، وذلك بحضور السفير أسامة الهادى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والمستشار حسن النشار مدير شئون جنوب السودان.



في البداية وجه النائب التهنئة للسفير محمد قدح لتقلده منصب سفير مصر في جنوب السودان.



وأوضح أسامة الهادى أن العلاقة بين مصر ودولة جنوب السودان علاقة متميزة على المستوى الرئاسي والرسمي وهناك أمل فى توطيد العلاقات على المستوى التشريعي خاصة من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب في منتصف شهر ديسمبر القادم باذن الله .



وأشاد النائب طارق رضوان بالخطوات التي تتبعها مصر لتوطيد العلاقات مع جنوب السودان في العديد من المجالات والقطاعات وهذه المجالات في قطاع الكهرباء وهذا يعتبر نوع من أنواع المساندة لجنوب السودان باعتبارها دولة وليدة، والزراعة واستصلاح الأراضى بإنشاء العديد من المزارع النموذجية، الثروة الحيوانية، الرى من خلال حفر 6 أبار في دولة جنوب السودان كمنحة من مصر، التعليم من خلال تقديم المنح في مختلف المجالات بالإضافة إلى منح الأزهر الشريف، الصحة مثل حملة 100 مليون صحة لمحاربة فيروس سى بالإضافة إلى إرسال 8 وحدات غسيل كلوى، وأخيرًا العيادة المصرية ولما لها من أهمية ومحاولة تحويلها إلى مراكز طبية، شبكة الطرق والمواصلات، البترول، المشاركة في اعداد دستور جنوب السودان، والمساندة في المجال العسكري لدعم اتفاقية السلام المُنشط الموقع في سبتمبر عام 2018 برعاية الايجاد، وأخيرًا أكد على أهمية استغلال الدبلوماسية الشعبية في التقارب بين البلدين.

