Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إفريقية البرلمان تناقش ملف جنوب السودان فى ظل المتغيرات الحالية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:29 م
طارق رضوان رئيس لجنة
طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
عقدت لجنة الشئون الإفريقية اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان (رئيس اللجنة) اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة ملف جنوب السودان في ظل المتغيرات الحالية، وذلك بحضور السفير أسامة الهادى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والمستشار حسن النشار مدير شئون جنوب السودان.

في البداية وجه النائب التهنئة للسفير محمد قدح لتقلده منصب سفير مصر في جنوب السودان.

وأوضح أسامة الهادى أن العلاقة بين مصر ودولة جنوب السودان علاقة متميزة على المستوى الرئاسي والرسمي وهناك أمل فى توطيد العلاقات على المستوى التشريعي خاصة من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب في منتصف شهر ديسمبر القادم باذن الله .

وأشاد النائب طارق رضوان بالخطوات التي تتبعها مصر لتوطيد العلاقات مع جنوب السودان في العديد من المجالات والقطاعات وهذه المجالات في قطاع الكهرباء وهذا يعتبر نوع من أنواع المساندة لجنوب السودان باعتبارها دولة وليدة، والزراعة واستصلاح الأراضى بإنشاء العديد من المزارع النموذجية، الثروة الحيوانية، الرى من خلال حفر 6 أبار في دولة جنوب السودان كمنحة من مصر، التعليم من خلال تقديم المنح في مختلف المجالات بالإضافة إلى منح الأزهر الشريف، الصحة مثل حملة 100 مليون صحة لمحاربة فيروس سى بالإضافة إلى إرسال 8 وحدات غسيل كلوى، وأخيرًا العيادة المصرية ولما لها من أهمية ومحاولة تحويلها إلى مراكز طبية، شبكة الطرق والمواصلات، البترول، المشاركة في اعداد دستور جنوب السودان، والمساندة في المجال العسكري لدعم اتفاقية السلام المُنشط الموقع في سبتمبر عام 2018 برعاية الايجاد، وأخيرًا أكد على أهمية استغلال الدبلوماسية الشعبية في التقارب بين البلدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

تلاميذ رجموا مسنا بالحجارة حتى الموت .. صور

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

مقترح لإقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بـ الدوري المصري في الإمارات

أحتاج للراحة.. تفاصيل مكالمة حسام البدري و محمد صلاح بعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

نالت إعجاب الرئيس.. ساقية المنقدى قلعة صناعة الصدف بالمنوفية.. فشل الصينيون في تقليدهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن

إقالة مدير مستشفى وإصلاح خط صرف | جولة محافظ الشرقية بمنيا القمح تكشف المستور|صور