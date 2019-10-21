للمرة الأولى | سعوديات ينظمن رحلة لاستكشاف المملكة

في رحلة الأولى من نوعها، شاركت حوالى عشرون امرأة سعودية من مختلف أنحاء المملكة، في رحلة لمشاهدة واستكشاف المعالم الأثرية والبيئية لمدينة تبوك شمالى غرب المملكة والمجاورة للبحر الأحمر.



وقالت هبة العايدى مرشدة سياحية ومنظمة الرحلة لصحيفة أخبار العرب إنهن ذهلن لمشاهدتهن مثل هذه المعالم التى يرينها لأول مرة.



وأضافت العايدى أنها وزميلتها نافلة الأنازى قامتا بالترويج للرحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجذب هذا العرض العديد من ربات البيوت، والمدرسات، والعاملات من جميع أنحاء المملكة، وتتراوح أعمارهن بين 22 و50 عاما.



كما أضافت أن الرحلة كانت تعليمية وأنهن زورن المواقع الأثرية الموجودة بالمدينة مثل طيب الاسم وهى قرية صغيرة في تبوك توجد بها فجوة في الجبال الشاهقة ويمر من خلالها الماء طوال العام، بالإضافة إلى كهف النبى شعيب عليه السلام، وحسب العايدى فإن المؤرخين يعتقدون أن هذا المكان زاره النبى موسى عليه السلام، عندما هرب مغادرا مصر، وهو أيضا نفس المكان الذى تزوج فيه من إحدى ابنتيّ النبي شعيب.