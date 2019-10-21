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مرأة

بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لتبييض المناطق الداكنة في أسبوع

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:16 م
تبييض الاماكن الحساسة
تبييض الاماكن الحساسة
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رشا عوني
تبييض الأماكن الحساسة أمر يشغل بال السيدات، وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، فالبعض يلجأ لاستخدام الكريمات الجاهزة لتفتيح المناطق الداكنة لكنها عادة ما تكون غالية الثمن، لذا يمكنك استبدالها بطرق طبيعية منزلية آمنة على البشرة والمداومة عليها لفترة للحصول على نتيجة مذهلة.

نصح موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة، طريقة طبيعية لها مفعول مذهل في تفتيح الأماكن الحساسة في وقت قصير، ولن تكلفك هذه الوصفة كثيرًا، فمكوناتها لا تتعدى 10 جنيهات..

المكونات :
ملعقة فازلين طبي أصلي
ملعقة شبه مطحونة
ملعقة نشا
ملعقتان ماء ورد
ملعقة زيت ورد ( اختياري)

الطريقة :
في وعاء ضعي ملعقة من الفازلين الطبي الأصلي ثم ضيفي له الشبة المطحونة مع ملعقة من النشا التي تستخدم في الطهي فهي لها مفعول سحري في تبييض الجسم، واخلطي المكونات بملعقتين ماء ورد، ثم ضيفي ملعقة زيت ورد فهو يساعد على تفتيح الجسم ويضفي رائحة منعشة للوصفة.

طريقة الاستخدام :

اخلطي المكونات معًا وقومي بتقشير المناطق الحساسة أولًا وتنظيفها جيدًا ثم ابدأي في استخدام الوصفة يوميًا قبل النوم، ادهني منها تحت الإبطين وفي المناطق الحساسة وأي مكان تشعرين بأنه يحتاج لتفتيح مثل الكوعين والركبة، واستمري على استخدام الوصفة مرة يوميًا واتركيها حتى يمتصها الجلد، وخلال الأسبوع الأول تشعرين بفرق.
بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لتبييض المناطق الداكنة في أسبوع
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