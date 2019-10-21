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رياضة

استقبال رسمي لبعثة التجديف الفائزة ببطولة أفريقيا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ريهام بكير
أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد الكردي مساعد وزير الرياضة وعبدالأول محمد معاون الوزير لاستقبال بعثة مصر للتجديف المشاركة ببطولة أفريقيا التي أقيمت بتونس خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أكتوبر الجاري والتي حصل فيها منتخب مصر للتجديف على البطولة وفاز اللاعب عبدالخالق البنا بالميدالية الذهبية لمسابقات القارب الفردي والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وذلك بحضور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف.

وخلال الاستقبال نقل مساعد وزير الرياضة تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف ولجميع لاعبي وأعضاء البعثة المصرية.

وأكد الكردي أن وزارة الرياضة لن ولم تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لمنتخب التجديف واللاعب عبدالخالق البنا للإعداد على أعلى مستوى للحصول على ميدالية أولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

كان المنتخب المصري تصدر جدول ترتيب البطولة بعدد 18 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية، متفوقًا على الدول المشاركة في البطولة المتمثلة في "تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، أوغندا، كوت ديفوار، نيجيريا، بنين، أنجولا، نامبيبا، زيمبابوي".

كما استطاع اللاعب المصري "عبد الخالق البنا" التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال منافسات البطولة.
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