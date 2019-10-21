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أخبار البلد

مصر والسعودية ضمن أقوى اقتصادات العالم بحلول 2024.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أدرجت وكالة "بلومبرج" الأمريكية المملكة العربية السعودية ومصر ضمن قائمة الدول التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان التي حلتا بالقائمة.

وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج"، في تقرير لها حول أقوى الاقتصادات بالعالم، فأنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة تباطؤً في النمو، وذلك في ظل التوترات التجارية بين الدول الكبرى.

وأضاف تقرير بلومبرج أن نمو الاقتصاد العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه هذا العام إلى 3 بالمائة سيؤثر على معظم اقتصادات العالم، وفقًا لتقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقال صندوق النقد الدولي إن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل تركيا والمكسيك وباكستان والسعودية ومصر بنسبة تبلغ 1.5 بالمائة، فيما ستغادر القائمة كل من إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام .

ويظهر الرسم البياني أكبر 20 دولة ستساهم في نمو الاقتصاد العالمي في 2024، وتضم القائمة كل من مصر والسعودية:

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