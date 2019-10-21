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برلمان

"دفاع البرلمان" توافق على مشروع قانون لتطوير منظومة النقل الذكي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:44 م
منظومة النقل الذكى
منظومة النقل الذكى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الاثنين الموافقة علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973.

وقال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة يعد أحد التشريعات الهامة في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي.

وأضاف كساب، أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لما تحقق من إنجازات في منظومة النقل، مما يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
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