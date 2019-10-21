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محافظات

توافر السلع والخضروات..انخفاض الأسعار بالأسواق في سيناء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:30 م
انخفاض الأسعار بالأسواق
انخفاض الأسعار بالأسواق في سيناء
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احمد صالح
قال فتحي راشد، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، أن هناك انخفاض في أسعار السلع والخضروات بالأسواق.

بلغ كيلو الأرز 6.5 جنيها للكيلو الواحد وكيلو السكر الحر 7.5 جنيه، وسعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، وكيلو البطاطس 6 جنيهات، وكيلو الخيار 6 جنيهات، وكيلو البصل 4 جنيهات، وكيلو العنب الأحمر والأصفر 7 جنيهات بينما اللحوم الكندوز من 85 إلى 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأشار الي أنه يوجد 3 محطات للغاز في العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، وتشهد ضخ 65 طن يوميًا، وذلك لكل محطة ، هذا الي جانب 5 مستودعات بوتاجاز، في مناطق العريش، بئر العبد "برمانة ونجيله ، ومدينة الحسنة، ومدينة نخل.

وأشار الي أنه يتم مراقبة المخابز البلدية المدعمة في المحافظة والبالغ عددها 96 مخبز بلدي مدعم على مستوى المحافظة الي جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وقوات إنفاذ القانون لضبط القائمين بتهريب السلع الغذائية والاستراتيجية.

وأكد فتحي راشد، أنه تم استلام جميع المقررات التموينية لشهر أكتوبر 2019 م، والتي تبلغ 315 طن سكر و422 طن أرز ، و402 كرتونة زيت، بالإضافة إلى استلام 45 ألف جوال دقيق تمثل حصص الدقيق المدعم للمخابز ، إلى جانب احتياطي من الدقيق يكفي 10 ايام قادمة.

كما تم الانتهاء من صرف 91% من الدقيق للمستودعات، ،كما تم الانتهاء من صرف 90% من المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري لحاملي البطاقات التموينية وتم صرف دقيق المخابز البلدية المدعمة في شمال سيناء لمدة 3 أيام .

وأوضح أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني يصل إلى 328 ألف مواطن، مربوطين على 99 ألف و150 بطاقة تموينية، يحصلون على سلع من خلال 100 بقال، و96 مخبز بلدي مدعم على مستوى المحافظة.
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