مؤلفة بلا دليل: العمل يحتاج إلى تركيز المشاهد من الحلقة الأولى

أكدت إنجى علاء مؤلفة مسلسل " بلادليل " والذى بدأ عرضه مساء اليوم على أحدى القنوات الفضائية ، أن العمل مليء بمشاهد بالفلاش باك ، التى توضح علاقة الأبطال ببعضهم البعض.



وتابعت" إنجى علاء " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن مسلسل بلا دليل، يحتاج إلى متابعة وتركيز من المشاهد منذ بداية الحلقة الأولى .



أضافت: أن مسألة عرض العمل في شهر رمضان أو خارجه أمر لا يشغلها لأنها تؤمن أن العمل الجيد، سيحظى بمشاهدة فى أى توقيت يعرض فيه.



العمل يشارك فى بطولته درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.