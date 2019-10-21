حسام البدرى: احتمال تغيير شارة قيادة المنتخب

قال الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى إنه حقق العدل فى كل اختياراته خلال المعسكر السابق وقد تكون هناك بعض التغييرات خلال المعسكرات القادمة حسب الحاجة فلا يوجد لاعب حاجز مقعده في المنتخب.



وعن شارة القيادة بعد أنباء حصول محمد صلاح عليها قال البدرى فى تصريحات تلفزيونية :"قد يحدث تغيير خلال الفترة القادمة تبعًا لمصلحة المنتخب ورؤية الجهاز الفنى".



يذكر أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، طلب خوض مباراة ودية يوم ٨ نوفمبر المقبل، ضمن استعداداته لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر، يومي ١٤ و١٨ من الشهر نفسه، في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد أن فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادته.