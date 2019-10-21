بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد صورة جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام لتشارك جمهورها آخر إطلالتها.



وتألقت هنا الزاهد ببنطال زيتي كاجوال مع توب أسود بسيط، وارتدت حقيبة الكتف والصدر التي تتصدر صيحات الموضة مؤخرا.



وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل الأشقر منسدلا على ظهرها وكتفيها، ولم تتكلف في المكياج بل ظهرت بإطلالة طبيعية بسيطة.



ومنذ وفاة النجم طلعت زكريا، توقفت هنا الزاهد مؤقتا عن نشر صورها على حسابها على انستجرام حتى عاودت اليوم مشاركة جمهورها بأحدث صورها .