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رياضة

محمد بركات: خروجنا من دور الـ16 صعّب مهمتنا.. والعدل أساس اختياراتنا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:38 م
محمد بركات: خروجنا
محمد بركات: خروجنا من دور الـ16 صعب مهمتنا و العدل أساس اختي
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عمر سلامة
وجه الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الشكر للكابتن حسام البدرى وكل المسؤولين عن الكرة فى مصر بعد توليه مسؤولية إدارة المنتخب فى الجهاز الفنى.

وأضاف بركات خلال تصريحات تلفزيونية:"الفترة الحالية تعد الأصعب للمنتخب خاصة أن الفريق خارج من كبوة كبيرة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر العام الحالى من دور الـ16 وهو ما أدى لوجود حالة من الحزن فى الشارع المصرى" .

وأردف لاعب الأهلى الأسبق: "منذ أول يوم مع المنتخب تعاهد الجميع أن يكون العدل فى الاختيارات شعار المرحلة وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد ، مؤكدا انه يعلم جيدا كيفية التعامل مع طريقة حسام البدرى خاصة أنه تعامل معه كثيرا منذ أن كان الاخير مديرا فنيا للقلعة الحمراء وبركات لاعبا في الفريق الكروى الاول" .
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