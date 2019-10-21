13 سكرتيرًا و8 رؤساء قرى.. تعرف على حركة تنقلات القيادات المحلية بـ كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، حركة تنقلات شاملة، بتكليف رئيس مدينة جديد لمركز ومدينة الرياض، وتجديد وتكليف 13 سكرتيرًا عامًا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن، فضلًا عن تجديد وتعديل اختصاصات 7 نواب رؤساء مدن، وتكليف 8 رؤساء قرى.



وأصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 18407 لسنة 2019م، بتكليف المهندس أحمد محمود بسوني الشناوي، بالقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الرياض بصفة مؤقتة لحين شغلها من قبل لجنة القيادات بوزارة التنمية المحلية، وذلك خلفًا للواء علي صلاح الذي بلغ السن القانونية للمعاش.



8 رؤساء قرى جدد



كما أصدر محافظ كفر الشيخ، حركة جديدة لرؤساء القرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تضمنت تكليف سعد حمودة سعد محمد، رئيسًا لقرية دمرو بمركز ومدينة سيدي سالم، أيمن عبدالسلام محمود بدوي، رئيسًا لقرية القصابي بمركز ومدينة سيدي سالم، يوسف عطا يوسف المحيص، رئيسًا لقرية القن بمركز ومدينة سيدي سالم، محمد محمد حسانين محمود، رئيسًا لقرية الحدادي بمركز ومدينة سيدي سالم.



وشملت الحركة، أيضًا، تكليف محمد قطب علي، رئيسًا لقرية منية المرشد بمركز ومدينة مطوبس، عمرو السيد زين الدين ابراهيم، رئيسًا لقرية الفيروز بمركز ومدينة الرياض، عاطف عبد المنصف عبدالعظيم عطية، رئيسًا لقرية أبو بدوي بمركز ومدينة بيلا، عبدالجواد عوض عبداللطيف، رئيسًا لقرية بقلولة بمركز ومدينة الرياض.





تكليف 7 رؤساء مدن



وأصدر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرار رقم 18409 بتكليف وتعديل 7 نواب لشغل وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة بدائرة المحافظة، وهم جمعة محمود الشافعي، نائب لرئيس مركز ومدينة الرياض للإشغالات والإزالات، عمر عبدالفتاح عبدالسميع الزعيقي، نائب لرئيس مركز ومدينة مطوبس لشئون القري، أنور اسماعيل محمد عطية، نائب لرئيس مركز ومدينة مطوبس للإشغالات والإزالات بالمدينة.



وشمل القرار، تكليف، سليم محمد عبدالحميد ابو شريف، نائب لرئيس مركز ومدينة مطوبس لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، و ياسر ماهر عبدالعزيز أحمد، نائب لرئيس مدينة مصيف بلطيم، للإشغالات والإزالات، نصر الدين كامل محمد ابو جنديه، نائب رئيس مركز ومدينة فوه للإشغالات والإزالات بالمدينة، شريف أحمد محمد هيكل، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري ".



13 سكرتيرً عامًا لمراكز كفر الشيخ



كما أصدر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرار رقم 18408، بإجراء حركة شاملة لجميع سكرتيري مراكز ومدن المحافظة، بتكليف وتجديد 13 سكرتيرًا عامًا لمراكز ومدن المحافظة، وهم " عاطف فاروق حسن عاصي، سكرتير عام مركز ومدينة كفرالشيخ، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم السحماوي، سكرتير عام مركز ومدينة دسوق، محمود ابراهيم محمد نوار، سكرتير عام مركز ومدينة قلين، السعيد حسن محمد مرسي، سكرتير عام مركز ومدينة سيدي سالم.



وتضمن القرار، تكليف، أيسر عبدالرحيم عبدالحميد موسي، سكرتير عام مركز ومدينة بلطيم، محمد غريب القلفاط، سكرتير عام مدينة برج البرلس، عبدالباسط عبدالتواب محمد، سكرتير عام مدينة مصيف بلطيم، ياسر عبدالسميع وافي، سكرتير عام مدينة سيدي غازي، توفيق علي محمد درويش، سكرتير عام مركز ومدينة الحامول.



وشمل قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف، سيد أحمد سيد أحمد نافع، سكرتير عام مركز ومدينة مطوبس، السعيد عبدالجواد عبدالوهاب، سكرتير عام مركز ومدينة الرياض، سعيد محمود محمود أبو عالية، سكرتير عام مركز ومدينة فوه، عبدالجليل صبري عبدالجليل، سكرتير عام مركز ومدينة بيلا.

