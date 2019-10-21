اخبار الفن.. تهديدات لـ عمرو دياب.. هجوم على هنا الزاهد.. أول رد لـ نسرين طافش على زواجها من طارق العريان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:ردت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، على متابعة هاجمتها بسبب نشرها صورة لها وهى تبستم.وجه الجمهور المحب للمطرب عمرو دياب، تهديدات قوية؛ بسبب عدم طرح ألبومه الجديد "أنا غير" حتى الآن؛ عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" المحبة للهضبة.توفي الممثل والإعلامي السعودي طلال الحربي في حادث سير عن عمر يناهز 63 عامًا.ردت الفنانة نسرين طافش على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق المطربة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن الصور الأولى من حفل زفاف النجمة جينيفر لورانس والفنان التشكيلي كوك ماروني، الذي أقيم في قلعة بيلكورت برود آيلاند.يحل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين ضيفا مع زوجته وأولاده ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويعد ذلك ظهورا نادرا لأحفاد الفنان محمود ياسين.