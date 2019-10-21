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فن

ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:00 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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أحمد إبراهيم
يحل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين ضيفا مع زوجته وأولاده ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويعد ذلك ظهورا نادرا لأحفاد الفنان محمود ياسين.

ويتحدث عمرو محمود ياسين عن عديد من الفتصيل الأسرية والفنية وخاصة بعد نجاح مسلسله "نصيبى وقسمتك" الذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

ويشهد اللقاء منافسة بين عمرو محمود ياسين والولادة وزوجته الإعلامية آيات أباظة.
ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور
ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور
ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور
ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور
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