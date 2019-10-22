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رياضة

أحمد شوبير يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة فى الدوري.. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
أحمد شوبير،
أحمد شوبير،
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محمد رشاد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الأهلي والجونة المحدد لها الأربعاء المقبل، مرجعا السبب لحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الرياضية حاليًا على حد قوله، على أن تقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة اون سبورت إن اتحاد الكرة سيعلن فى الساعات المقبلة تأجيل لقاء الأهلي والجونة لدواعي أمنية ، لما تشهده الساحة الرياضية من احتقان بين جماهير الناديين الاكبر فى مصر ".

وانتهى اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي بمنزل محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، منذ قليل، والذي أعلن فيه الأخير قرارا بعدم خوض لقاء الجونة المقرر له بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن المجلس متمسك بعدم خوض أي لقاء إلا بعد مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها بسبب الدواعي الأمنية.

وأكد المصدر أن قرار المجلس سوف يصدر غدًا بتأكيد تمسك النادي بقراره السابق.
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