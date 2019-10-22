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فن

ستظل في قلبي: أحمد مكي يعلق على وفاة والدة ويكشف تفاصيل آخر صورة تجمعه بوالده

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
احمد مكي و والدة
احمد مكي و والدة
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مصطفى كرم
نعى الفنان أحمد مكي، والده، الذى وافته المنية، الجمعة الماضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكشف أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.

ونشر أحمد مكي عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لة تجمعه بوالده قبل وفاته، وعلق عليها الصورة قائلا "والله یرحمک ویحسن الیک یا ابی ... ستظل فی قلبی، الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیله ... البقاء لله وحده سبحانه، ارجو منکم الدعاء له ... اللهم اغفر لأبي وادخله الجنه واعذه من النار ومن عذاب القبر".

يذكر أن والد النجم أحمد مكى، توفى يوم الجمعة، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودفنه هناك، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل والأصدقاء.
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