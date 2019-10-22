الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الخطيب ، بعد اجتماع وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحى معه ومجلس الأهلي، والذي أسفر عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة لدواعٍ أمنية، وذلك بعد أزمة لقاء القمة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات عليها كالتالي :



‏هي مش فتحه صدر ولا احنا الدوله ولا كابتن الخطيب رئيس الجمهوريه

بس صاحب الحق ايده قويه

فخور اني اهلاوي

يحيا الاهلي

‎#الخطيب

‎

‏رئيس جمهورية الأهلي

‎#الخطيب



‏احنا لا بنحكم ولا بيبو رئيس جمهورية مصر ولا مجلس الأهلي خط أحمر ولا احنا عاوزين صدام مع الدولة اللي الأهلي جزء لا يتجزأ منها، احنا فقط بنستند للوائح والقوانين وهي الفيصل في تعاملنا مع أي جهة احنا بس طالبين العدل واننا نعامل بالمثل..

امشي عدل يحتار عدوك فيك

‎#الخطيب



‏وبعدين معاك ..خليت الفرق خايفة تلاعبنا

‎#مع_قرار_الأهلي

‎#الخطيب



‏‎#الخطيب استاذ ورئيس قسم



‏ويبقي ‎#الاهلي المؤسسه المحترمه الوطنيه

تحب الحق ولا تطالب غير الحق

دمت فخرا لنا

‎#الخطيب

‎#جمهورك_سندك_يا_اهلي



‏الخطيب قيمة وقامة وقدوة لاجيال كثيرة قادمة

#الخطيب