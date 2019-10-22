تنصيب ناروهيتو رسميا إمبراطورا لـ اليابان.. فيديو وصور

WATCH: Japan's first emperor in 30 years, Emperor Naruhito, is now assuming his seat on the throne alongside Empress Masako https://t.co/nbyS8HxsrA



Here's what you need to know about the emperor and his family https://t.co/5N5vURR321 🇯🇵 pic.twitter.com/2wZuJIb4pi — Bloomberg (@business) October 22, 2019

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، تنصيبه رسميا، خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور عدد كبير من الرؤساء والشخصيات العامة.ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ظهر ناروهيتو، مرتديًا لباسًا تقليديًا خاصًا، وقال في كلمة وبجانبه الإمبراطورة ماساكو: "إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".وأضاف ناروهيتو: "أعد هنا أنني سأصلّي دومًا من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي"، مؤكدًا التزامه بالوقوف بجانب الشعب والوفاء بواجباته كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان.ويعد ناروهيتو، البالغ من العمر 59 عاما، هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية في عهده، فيما يعد أول إمبراطور ياباني يولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها.وأصبح ناروهيتو بعد اعتلاءه العرش، الإمبراطور الـ126 لليابان، عقب تخلي والده أكيهيتو عن العرش في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام.