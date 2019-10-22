مانشستر سيتي يسعى لتعميق جراح أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره أتالانتا الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.



ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، لتعميق جراح أتالانتا الذي لم يحصد أي نقاط في البطولة حتى الآن.



ويتطلع السيتي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالبطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز بنتيجة 3-0 على حساب شاختار الألماني في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الماضية.



ومن المنتظر، أن يشارك سيرجيو أجويرو مهاجم السيتي في مباراة اليوم، بعدما غاب عن مواجهة كريستال بالاس السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي، عقب تعرضه لحادث طفيف في سيارة خلال طريقه إلى المران الأربعاء الماضي.



ويتصدر مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل دينامو زغرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتواجد أتلانتا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.