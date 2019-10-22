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ديني

صاحب العمل قطع رزق عامل.. شاهد تعليق المفتي السابق على هذه المقولة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:10 م
حكم مقولة صاحب العمل
حكم مقولة صاحب العمل قطع رزق العامل
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن فصل صاحب العمل الموظف المهمل جائز شرعا طالما نصحه أكثر من مرة ولم يستجب، لافتا إلى أن الفوضى والإهمال تعطل العمل وقد يخسر صاحب العمل الكثير وقد يسير على نهج هذا العامل بعض زملائه طالما أنه لا يعاقبه.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال أحد الدروس الدينية أن فصل العامل المهمل لا يعد قطعا للأرزاق كما يقول البعض فالأرزاق يقطعها ويوصلها الله عز وجل ، وما فعله صاحب العمل يسمى إنهاء عقد العمل فقط، فإذا بحث هذا العامل عن وظيفة أخرى سيرزقه الله بغيرها .

وتابع الدكتور علي جمعة : العامل المهمل لم يوف بعقده مع صاحب الشركة وبالتالي جزاءه الفصل من العمل لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود" ، فلا يصح السماح بالتسيب بحجة قطع الأرزاق .
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