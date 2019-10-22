التضامن: 10 ملايين رسالة محمول للتوعية ببرنامج الأسر البديلة.. صور

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتورى لينك وذلك بمقر الوزارة، ووقع عن الطرف الأول د. نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي وعن الطرف الثاني إنجي الصبان المدير التنفيذى لشركة "فيكتوري لينك".



وأكدت والى أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعى المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، وهذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث أن الأسرة هى البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.



وذكرت غادة والي أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة والتى يرأسها قاضى من مجلس الدولة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدنى وتعقد اجتماعاتها بشكل دورى، وقد نجحت في إلحاق 11 ألفا و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.



وصرحت والى أن الطرفين اتفقا علي أن توفر الشركة ١٠ مليون SMS علي مدار عامين تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف، علي أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.



وقالت إنجي الصبان إن شركة فيكتوري لينك تعمل على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة وتشمل خدماتها القيام بإعلانات المحمول ورسائل المحمول التفاعلية وتطوير تطبيقات المواقع الإلكترونية.



وذكرت الصبان أن الشركة حريصة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى في كل المجالات ، فقد سبق أن تعاونا فى برنامج فرصة، واليوم نسخر إمكانات الشركة على مدار العامين القادمين لخدمة نشر الوعى بمفهوم الأسر البديلة من خلال إرسال 10 ملايين رسالة نصية تقوم الوزارة بتصميم المحتوى واختيار الجمهور المستهدف.