التعليم العالي وأكاديمية البحث تضعان اللمسات الأخيرة قبل انطلاق معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. وتقدم فرص للسفر للخارج وجوائز مالية للفائزين.. واستقبال أكثر من 2000 طفل

البحث العلمي عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار:

تقديم 10 منح للسفر والمشاركة في معرض جنيف الدولي

استقبال أكثر من 2000 من بينهم 150 مبتكرا

إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر"

تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لمساتها الأخيرة بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، والذي سيقام على مدار يومي 24 و25 أكتوبر بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات.ويشهد المعرض هذا العام، انطلاق عدة فعاليات هامة على هامش المعرض، على رأسها تخصيص 10 منح للسفر والمشاركة في معرض جنيف الدولي، وإطلاق الموسم الثالث لبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر".وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الوزارة تتيح الفرصة للباحثين المشاركين في معرض القاهرة السادس للابتكار 2019، للمشاركة في معرض جنيف الدولي، حيث يتم اختيار أفضل المشاركين في المعرض لتمثيل مصر أمام دول العالم.وأضاف الدكتور محمود صقر أن هناك عددا من المعايير التي يتم من خلالها تقييم المشاركين في معرض القاهرة للابتكار، وبالتالي اختيارهم للمشاركة في معرض جنيف للابتكار، وعلى رأس هذه المعايير أن تكون فكرة الباحث حاصلة على براءة اختراع.وأكد أن التقدم للمعرض يكون بمشروعات قائمة على الصناعة الوطنية، مما يساعد على نجاح تعميق التصنيع المحلي.كما أعلن عن مشاركة 150 طفلا مبتكرا من جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، مشيرا إلى أن حضور الأطفال ل يتوقف عند ذلك بل يتم استقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض ممن قاموا بالتسجيل على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة، بمعدل 1000 طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.وسيجري تقديم حزمة من العروض الترفيهية العلمية مثل: عروض ساينس شوScience show وعروض عن الطاقة الجديدة والمتجددة، وسمارت هوم (المدن والمنازل)، والإلكترونيات وكيفية تنفيذ الدوائر الكهربية، وورش عمل عن الهندسة والعلوم والطب والفنون (STEM)، وسينما ثلاثية الأبعاد، وملعب العلوم لدمج الرياضة بالفيزياء و الأحياء، ومشاركة برنامج مختبر الشهرة FamLab بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتقديم عروض متخصصة للأطفال في البيوتكنولوجي والحشرات، وألعاب تنمية المهارات، وألعاب تفاعلية لتنمية العمل الجماعي وتنمية شخصية الطفل، والمدينة المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، وكذلك عروض معمل المرح Fun Lab من مراكز البحوث الإقليمية التابعة للأكاديمية.من جانب آخر، أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر" بالتعاون مع قناة "النهار" الفضائية، للتنافس على لقب "مبتكر مصر الأول" لعام 2020 خلال معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي سيعُقد يوم 24 و25 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.وقال الدكتور محمود صقر، إن الانطلاقة الثالثة تعد تتويجًا للنجاح الذي حققه الموسمان الأول والثاني، حيث تقرر اختيار بعض المبتكرين المشاركين في برنامج "القاهرة تبتكر" من المعرض لاختيار أفضل العناصر بعد تصفيتهم؛ للصعود إلى النهائيات من قِبل لجنة التحكيم، وهم نخبة من العلماء المتخصصين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في المجالات المختلفة.وتستأنف الأكاديمية بذلك جهودها هذا العام في الموسم الثالث لبرنامج "القاهرة تبتكر"، وتقدم الدعم المادي والفني واللوجيستي للمبتكرين ليتنافسوا على لقب "مبتكر مصر الأول" لعام 2020، وستتبنى الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال هذا بخلاف الجوائز المالية التي تقدمها الأكاديمية للفائزين من خلال البرنامج والتي تتجاوز مليون جنيه مصري.وفاز بلقب "مبتكر مصر الأول" الموسم الثاني في الحلقة النهائية بناءً على رأي لجنة التحكيم وتصويت الجمهور الدكتور مصطفى حسين، أخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء، عن ابتكاره "تصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسى متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية"، وقد كان أحد العارضين والمشاركين في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018.بينما أعلنت الأكاديمية لكل من تعتقد أنه يمكنه أن تقوم بشرح أحد المفاهيم العلمية لعامة الناس وفي ثلاث دقائق فقط، يمكنه أن ينضم إلى مجموعة المتنافسين، وفي حالة انضمامه، يمكن أن تصبح الوجه الجديد للحديث عن العلوم، وتمثيل مصر في المسابقة النهائية لمسابقة "مختبر الشهرة" الدولية في المملكة المتحدة، حيث تُفْتَح أمامه أبواب الفرص العالمية في مجال التواصل العلمي.وللانضمام لمسابقة مختبر الشهرة؛ فقط قم بإنشاء حساب وملأ ابليكشن على اللينك التالى حتى 2 نوفمبر:https://famelab.untapcompete.com/login/?user=newوكل من يريد أن يلتقى أبطال مختبر الشهرة بمعرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، يمكنه التسجيل الحصول على التذكرة من هنا: https://bit.ly/2oBIZT2كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن "معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار يشهد هذا العام للمرة الأولى نموذجا تنظيميا جديدا، يتمثل في استضافة الاتحاد الأفريقي كضيف شرف، كما وضعنا شعارا للمعرض وهو أفريقيا تبتكر"، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 21 دولة أفريقية واوروبية مشاركة في المعرض.وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمعرض الذي سيقام يومي 24 و25 أكتوبر الحالي، أنه يوجد ما يقرب من 1000 عارض سيقدمون أعمالهم خلال المعرض، ولذلك تم اختيار مركز المؤتمرات لإقامة المعرض فيه، نظرا لتزايد عدد الابتكارات والأفكار والعارضين والزائرين هذا العام سواء من مصر أو خارجها.وأوضح أن أكاديمية البحث العلمي تتبنى العديد من التحالفات والعديد من المشاريع القومية، حيث يوجد أكثر من 25 مشروعا في جناح الحاضنات، و30 ابتكارا من مشاريع التخرج، و60 فكرة في جناح التعليم الفني الخاص بالمدارس، و10 مشروعات من برنامج جسور التنمية، و30 مشروعا من جناح الاستراتيجية، و40 عملا فنيا من جناح الفنون والآداب، كما يضم 25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري.وأكد أن هناك مشاركة أيضا من 150 طفلا مبتكرا، وهي فرصة لعرض أفكار الأطفال، ومن الممكن أن تكون منها أفكار عبقرية، فضلا عن 40 عرضا في الذكاء الاصطناعي.