رغم مشاكله العديدة.. سامسونج تتوقع بيع 6 ملايين هاتف قابل للطي في 2020

استغرق إصدار هاتف سامسونج جالاكسي القابل للطي Galaxy Fold وقتا طويلا هذا العام بسبب المشكلات المختلفة التي اكتشفها المستخدمون في الهاتف الذكي، لكن يبدو أن أول هاتف ذكي قابل للطي للشركة في طريقة لإيجاد الكثير من المشترين.



ووفقًا لتقرير جديد من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews، باعت سامسونج Samsung جميع الوحدات المخطط لها من هاتف سامسونج القابل للطي والتي يبلغ عددها 500 ألف وحدة في هذا العام.



وأضاف التقرير أن شعبية الهاتف حول العالم، بما في ذلك الهند، منحت الثقة لسامسونج لتوقع زيادة الإنتاج العام المقبل، حيث تبحث الشركة الآن عن بيع ما يصل إلى 6 ملايين هاتف قابل للطي في عام 2020.



وتفيد ETNews بأن Samsung تهدف إلى بيع ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين هاتف قابل للطي في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 10 أضعاف في الإنتاج.



ومن أجل زيادة الإنتاج، ستحتاج سامسونج Samsung إلى القيام باستثمارات إضافية في منشآت فيتنام، كما تبحث Samsung Display حاليًا عن طرق لزيادة الإنتاج لتحقيق هدف سامسونج Samsung.



وفقًا لشركة IHS Markit، وهي مزود معلومات عالمي يقع مقره في لندن، من المتوقع أن يصل سوق الهواتف القابلة للطي العام المقبل إلى حوالي 3 ملايين، وتعتقد شركة أبحاث أخرى أن سوق الهواتف القابلة للطي سيكون ما بين 4 إلى 5 ملايين.



والجدير بذكره أن شركة سامسونج Samsung كانت قد خططت في البداية لبيع مليون وحدة من هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold هذا العام، ولكن بسبب التأخير في إصدار الهاتف الجديد، اضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج بمقدار النصف.

