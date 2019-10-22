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أخبار العالم

شاهد.. اللحظات الأولى لحادث دهس مواطنين في النرويج

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:52 م
حادث دهس في النرويج
حادث دهس في النرويج
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شيماء مصطفى
اعتقلت الشرطة النرويجية، رجلا مسلحا في أوسلو، بعد سرقته سيارة إسعاف ودهسه بعض المواطنين، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، دهس الرجل المسلح، عددًا من المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم طفل.

وقال شهود عيان، إن قوات الأمن والطوارئ أتوا على الفور، لتهدئة الوضع الفوضوي في أوسلو، حيث سمعوا طلقات نارية، وشاهدوا طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تجوب المنطقة.

وأكدت الشرطة النرويجية، أنها احتجزت مشتبهًا به، ولا يزال آخر هاربًا.

ونشر الموقع البريطاني، مقطع فيديو التقطه شاهد عيان من مكان الحادث يظهر تطويق الشرطة المنطقة بعد الحادث.


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