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منوعات

من سيرث الحكم بعد ناروهيتو الإمبراطور الياباني الجديد؟

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:26 م
ناروهيتو الإمبراطور
ناروهيتو الإمبراطور الياباني
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أماني إبراهيم
أقيم اليوم، الثلاثاء، حفل التتويج الرسمي لإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو بحضور عدد من الشخصيات الهامة من 180 دولة حول العالم.

في الأول من مايو الماضي، اعتلى ولي العهد ناروهيتو عرش الأقحوان بعد أن تنازل والده عن العرش، وتم تنصيبه اليوم في هذا الحفل بشكل رسمي.

ويحظر قانون الحكم الإمبراطوري باليابان الإناث من الصعود إلى العرش، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا القانون جعل العائلة الحاكمة باليابان تعيد النظر في عدد الأحفاد.

وقلة عدد الرجال الخلفاء لـ ناروهيتو يشكل أزمة، فحاليًا يوجد اثنان فقط من أفراد العائلة الإمبراطورية مؤهلين لأن يصبحا إمبراطورًا فيما بعد، أولهم الأخ الأصغر لناروهيتو ويدعى الأمير أكيشينو، وابنه الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 13 عامًا.

أما ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، فلديهما ابنة واحدة وهي الأميرة إيكو البالغة من العمر 17 عاما.
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