استغاثة من ميدو قبل مباراة المقاصة ودجلة: لا نستطيع الوصول إلى ملعب المباراة

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تعذر وصول فريقه إلى ملعب مباراتهم ضد نادي وادي دجلة في الموعد المقرر بسبب هطول أمطار غزيرة.



وغرد أحمد حسام ميدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ أكثر من ساعة ونصف بسبب الأمطار.. للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة!! ‎".



ومن المقرر ان تقام مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة في تمام الـ 5 والنصف مساء اليوم في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.