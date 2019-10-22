وديا.. تعادل إيجابي بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

انتهت المباراة الودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي، التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بالتعادل الإيجابي بهدف.



شارك في المباراة لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية أمام الداخلية، وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على تجهيز كافة العناصر للمرحلة المقبلة، حيث سجل هدف كليوباترا اللاعب أحمد وجيه.



وكان فريق سيراميكا كليوباترا حصد أول نقاط له في دوري الدرجة الثانية، بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد، سجلهما المهاجم شادي حسين، في المباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب السويس الجديد.



ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر، وكذلك مباراة النصر التي ستقام عصر الاثنين المقبل على ملعب النصر، في الجولة الثانية للدوري.